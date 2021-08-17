Тренер сборной России Кафанов: «Дюпин на старте сезона стабильнее остальных»

Тренер сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал выбор вратарей для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022. В список приглашенных вошли Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Сергей Песьяков («Ростов») и Александр Максименко («Спартак»).

«Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом, выбор пал на Гилерме. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться.

В случае с приглашением Песьякова, безусловно, сказалось то, что очень хорошо его знаю, а в такие сжатые сроки, это важно.

Максименко недавно провел сотый матч за «Спартак». Быть вратарем этой команды вообще непросто, и тем более молодому голкиперу, а Александр уже несколько лет не отдает это место никому, и, думаю, он заслужил вызов в сборную. По Дюпину ситуация очевидна: на старте сезона Юрий с двумя пропущенными мячами в пяти матчах стабильнее остальных», — сказал Кафанов.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Сборной России в ближайшее время предстоит провести три встречи. 1 сентября россияне сыграют в Москве с Хорватией, 4 числа в гостях встретятся с Кипром, а 7 сентября — с Мальтой дома.

Эти игры станут первыми для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Он был назначен после увольнения с должности Станислава Черчесова, под руководством которого сборная России провально выступила на чемпионате Европы — 2020.

Накануне Карпин определился с расширенным составом для подготовки к отбору на чемпионат мира — 2022.