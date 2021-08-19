Возле села Усады загорелась трава на площади 1 га

В Татарстане вдоль трассы Р239 рядом с селом Усады загорелась трава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 10.19. На место выехали силы Лаишевского и Казанского гарнизона. Угрозы населенному пункту нет. Открытое горение было ликвидировано в 10.58. Площадь пожара составила 1 га.

Вчера в Татарстане в Альметьевском районе, вблизи села Старое Суркино, на границе с Лениногорским районом, произошел природный пожар. Площадь горевшего участка составила 5 500 кв. метров.

