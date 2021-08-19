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В Зеленодольском районе Татарстана загорелся дом и надворные постройки

10:30, 19.08.2021
В Зеленодольском районе Татарстана загорелся дом и надворные постройки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана горит частный дом и надворные постройки в поселке Новопольском. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

По прибытию подразделений огонь уже охватил как дом, так и надворные постройки. Очевидцы сообщили пожарным, что люди вышли из здания.

На месте работают силы гарнизона по номеру вызова 1БИС. В 10.10 объявлена локализация пожара.

Вчера в Кировском районе Казани сгорел гостевой деревянный дом. Никто в результате происшествия не пострадал.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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