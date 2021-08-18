В Казани произошел пожар на базе отдыха «Глубокое озеро»

В Кировском районе Казани произошел пожар на базе отдыха «Глубокое озеро» — горел гостевой деревянный дом. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в 21.58, рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ. К моменту прибытия на место происшествия пожарных дом размером 8×10 м горел по всей площади.

Угрозу возгорания соседних домов сняли. Пожар локализован. Никто в результате происшествия не пострадал.

На прошлой неделе ночью в Казани произошло возгорание на хлебозаводе в Приволжском районе. До прибытия пожарных персонал самостоятельно потушил возгорание огнетушителем. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

Татьяна Демина