В Казани произошел пожар на базе отдыха «Глубокое озеро»
В Кировском районе Казани произошел пожар на базе отдыха «Глубокое озеро» — горел гостевой деревянный дом. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило в 21.58, рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ. К моменту прибытия на место происшествия пожарных дом размером 8×10 м горел по всей площади.
Угрозу возгорания соседних домов сняли. Пожар локализован. Никто в результате происшествия не пострадал.
На прошлой неделе ночью в Казани произошло возгорание на хлебозаводе в Приволжском районе. До прибытия пожарных персонал самостоятельно потушил возгорание огнетушителем. Площадь возгорания составила 3 кв. м.
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