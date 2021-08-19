«Нефтехимик» обменял защитника Брынцева в «Спартак»
Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба нижнекамцев.
Хоккеист был обменян в московский клуб. В результате сделки нижнекамская команда получила денежную компенсацию за игрока.
Брынцев всю профессиональную карьеру провел в клубной системе «Нефтехимика». За основную команду в КХЛ и Кубке Гагарина защитник сыграл 375 матчей, набрав в них 60 (11+49) очков.
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