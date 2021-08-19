Почти 80% россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП

Почти 80% россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП. Правильный ответ, что это Государственный комитет по чрезвычайному положению смогли дать только 21% опрошенных.

За последние 4 года доля верных ответов увеличилась на 5 п.п. В 2017 году она составляла 16%, сообщил ВЦИОМ.

О том, что в августе 1991 года в стране произошла попытка переворота, так называемый путч под руководством ГКЧП, знают 84% россиян. Еще 15% заявили, что слышат об этом первый раз.

Из числа опрошенных 47% считаю, что августовский путч 30-летней давности — был борьбой за власть в высшем руководстве страны. Еще 31% оценивает его как трагические события, имевшие для государства гибельные последствия. 7% назвали случившееся победой демократической революции, покончившей со властью КПСС.

По мнению 38% россиян участники ГКЧП в августе 1991-го преследовали личные цели. Еще 41% опрошенных уверены, что они думали о стране и стремились не допустить распада Советского Союза.

Напомним, 30 лет назад в стране предприняли попытку государственного переворота. Президента СССР Михаила Горбачева изолировали на даче в Форосе и фактически отстранили от власти. Несогласные с его политикой представители высшего руководства во главе с вице-президентом Советского Союза Геннадием Янаевым создали ГКЧП для управления государством.



Татьяна Демина