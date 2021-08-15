На организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» направят почти 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» направят почти 3,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо разработать сценарий фестиваля в соответствии с тематикой мероприятия, организовать шоу программы в четырех зонах:

«Национальная зона» — выступление коллективов и артистов в национальной татарской тематике и 20 конкурсов

«Кулинария и напитки» — выступление артистов эстрадного жанра, конкурсы и показательные выступления.

«Стрит фуд и кухни на колесах» — шоу программа с участием диджеев, вокальных коллективов, танцевальных коллективов и ведущего в направлениях электронная музыка и городская культура.

Зона «мастер-классов» — не менее 20 мастер-классов с привлечением не менее 10 ведущих шеф поваров Казани и трех ассоциаций в сфере общепита.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подать заявку на участие в тендере можно до 20 августа. Аукцион проведут в электронной форме 23 августа. Заказчиком выступает Комитет по развитию туризма Казани.

Средства на организацию и проведение фестиваля выделены из бюджета города. Выполнить работы по контакту необходимо с даты его заключения по 31 декабря 2021 года по заявке заказчика.

Фестиваль проходит в Казани не первый раз. В 2019 году его посетили 65 тысяч человек. За 3 дня было съедено более 15 тонн еды и выпито больше 3 тонн напитков.

Татьяна Демина