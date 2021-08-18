Бастрыкин поручил повторно проработать механизм решения проблем пострадавших в казанской гимназии №175

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал родственников погибших и пострадавших в результате трагедии в казанской гимназии №175, после чего дал поручение по решению существующих у них проблем. Многие их вопросы касались дальнейшей реабилитации детей, соцвыплат, помощи в улучшении жилищных условий и т. п.

Руководству СУ СКР по Татарстану Бастрыкин поручил повторно проработать механизм решения проблем присутствующих у него на приеме казанцев и оперативно представить конкретные предложения.

Руководителям профильных подразделений центрального аппарата Следкома, в частности Информационному центру, указано оперативно наладить контакты с потерпевшими. Это необходимо, чтобы на их просьбы и обращения была своевременная реакция, сообщает пресс-служба СКР.

Фото: sledcom.ru

В профильные службы, в том числе в отделение Пенсионного фонда России по Татарстану, поручено направить ряд обращений по некоторым прозвучавшим от казанцев на приеме у главы Следкома вопросов.

Напомним, утром 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате семь школьников и два учителя погибли. Десятки детей получили ранения, некоторых из них экстренно доставили на лечение в Москву.

На сегодняшний день двое школьников, пострадавших в казанской гимназии №175, продолжают лечение в столице. Они находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.



Татьяна Демина