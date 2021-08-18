В Татарстане уровень регистрируемой безработицы опустился до 0,87%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по состоянию на 18 августа в органах службы занятости официально зарегистрирован 17 661 нетрудоустроенный гражданин, что на 239 человек меньше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в республике снизился до 0,87% от численности рабочей силы.

В Минтруда РТ отметили, что из нетрудоустроенных, зарегистрированных за минувшую неделю 605 человек ранее имели работу. 28 татарстанцев стали безработными после ликвидации организации или сокращения численности (штата) сотрудников работодателем.

Количество безработных уменьшается и в большинстве моногородов республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1470, в Нижнекамске — 888, в Зеленодольске — 404, в Камских Полянах — 170, в Менделеевске — 43, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ. Увеличилось количество нетрудоустроенных за последнюю неделю в Елабуге (+6).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В органах службы занятости населения татарстанцам предлагается 59 562 вакансии, 4 045 из которых работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане на 18 августа условно составил 0,30 чел. на одну вакансию.

Напомним, в Татарстане на 11 августа насчитывалось 17,9 тыс. нетрудоустроенных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,88% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина