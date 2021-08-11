В Татарстане количество безработных сократилось до 17,9 тысячи

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 17,9 тыс. официально безработных граждан. Это на 207 человек меньше, чем по состоянию на 4 августа.

В Минтруда РТ отметили, что из нетрудоустроенных, зарегистрированных за минувшую неделю, 637 человек ранее имели работу. 23 татарстанца стали безработными после ликвидации организации или сокращения численности или штата сотрудников работодателем.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,88% от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Число безработных снижается в большинстве моногородов республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1 479, в Нижнекамске — 911, в Елабуге — 378, в Чистополе — 223, в Камских Полянах — 171, в Менделеевске — 48. Увеличилось количество нетрудоустроенных за прошедшую неделю в Зеленодольске (+4).

Фото: Максим Платонов (архив)

В органах службы занятости населения республики татарстанцам предлагается 52 097 вакансий, 2 244 из которых работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане на 11 августа условно составил 0,34 чел. на одну вакансию.



На прошлой неделе министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что безработица в России возвращается к допандемийным показателям.



Татьяна Демина