К началу учебного года в Казани отремонтируют школу на улице Четаева

В Казани к новому учебному году обновят ремонт школы №143 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Сейчас в школе на улице Четаева проводится первый капремонт за 30 лет. Рабочие заменят кровлю, утеплят крышу, заменят 174 окна. Полностью отремонтируют два кабинета на первом и втором этажах. Будут обновлены санузлы на третьем и втором этажах. Все эти помещения сильно пострадали от протекающей крыши.

До конца сентября планируют закончить ремонт в двух спортзалах. Оставшиеся ремонтные работы решено перенести на следующий год.

В начале августа сообщалось, что правительство России разрабатывает программу по капитальному ремонту школ. В июле президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас в стране меньше 1% школ находятся в аварийном состоянии, что недопустимо.



Ольга Плешкова