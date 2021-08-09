Кабмин РФ разрабатывает программу по капитальному ремонту школ

Правительство России разрабатывает программу по капитальному ремонту школ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«По поручению главы государства правительство разрабатывает соответствующую программу. Предстоит большая работа. Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и развития школьников», — сказал премьер.

В июле президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас в стране меньше 1% школ находятся в аварийном состоянии, что недопустимо. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что в следующем году в стране запланирован капремонт 700 школ. Глава государства напомнил ему, что программа ремонта учебных учреждений рассчитана до 2026 года, «поэтому 700 на следующий год недостаточно». Этот показатель должен быть около 1,4—1,5 тыс. школ в год.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам ускорить реализацию программы капитального ремонта школ и выполнить ее за 3—4 года.



Ольга Плешкова