Шевченко: «Салават Юлаев» движется совершенно не в том направлении»

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Известный российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко высказался о подписании «Салаватом Юлаевым» пробного контракта с нападающим Николаем Кулеминым.

«В «Салавате Юлаеве» сейчас пожмут плечами и скажут, что при пробном соглашении они ничем не рискуют. Не подойдет — поедет домой, чего такого? Но как все это объяснить молодым хоккеистам, которым дают понять — вы никто? Не проверяя, не доверяя подрастающей смене, в команду привозят ветерана, который три года в России откровенно доигрывает и не стесняется этого. Еще один сигнал из многих, что «Салават Юлаев» движется совершенно не в том направлении», — считает Шевченко.

Накануне «Салават Юлаев» подписал пробный контракт с двукратным чемпионом мира Кулеминым. 35-летний форвард с 2018 года выступал за «Металлург». По окончании прошлого сезона магнитогорский клуб расторг контракт с хоккеистом, который набрал 8 (6+2) очков в 34-х матчах регулярки КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» сегодня стартовал на предсезонном Кубке чемпионов в Казани. Подробнее о готовности уфимской команды к турниру читайте в материале «Реального времени».