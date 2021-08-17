«Салават Юлаев» подписал пробный контракт с двукратным чемпионом мира Кулеминым

Российский нападающий Николай Кулемин продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

Уфимский клуб подписал пробный контракт с хоккеистом. Игрок уже присоединился к тренировкам с командой и сможет выступить на Кубке чемпионов в Казани.

Кулемин — двукратный чемпион мира в составе сборной России, а также чемпион страны (2007 год). 35-летний форвард с 2018 года выступал за «Металлург». По окончании прошлого сезона магнитогорский клуб расторг контракт с хоккеистом.

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