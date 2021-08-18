Казань вошла в десятку городов РФ по объему парка грузовиков

Казань вошла в десятку городов России по объему парка грузовых автомобилей. Таковы данные исследования агентства «Автостат».

Больше всего грузовых автомобилей зарегистрировано в Москве. На начало 2021 года там числилось почти 150 тыс. машин. Второе место занял Санкт Петербург, там зарегистрировано 70,6 тыс. грузовиков. Тройку замкнул Екатеринбург с 29,1 тыс.

Казань заняла в рейтинге девятое место. В столице Татарстана на начало года числилось 21,4 тыс. грузовиков.

Отметим, что КАМАЗ выпустил более 25 тысяч автомобилей с начала года.

Ольга Плешкова