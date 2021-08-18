Татарстанцам предложили анонимно жаловаться на соседей

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Глава департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев заявил, что жители Татарстана могут анонимно пожаловаться на соседей, если те вызывают у них подозрения. Сделать это можно через сервис «Народный контроль» или систему ГЛОНАСС-112.

«Любой может на любого написать, что угодно написать, что есть такая проблема, просигналить силовикам. Та же самая система ГЛОНАСС-112 — любой звонок. Можно анонимно сказать: «У меня там сосед с длинной бородой в коротких штанишках появился. Не ваххабит ли? Посмотрите, проверьте»»,— сказал Терентьев.

По мнению Терентьева, если у кого-то возникают сомнения, то «лучше перепроверить», так как поведенческие отклонения важно выявлять «на ранних стадиях».



Также, по словам Терентьева, власти Татарстана обратились в Роскомнадзор с просьбой запретить СМИ писать о «казанском стрелке» Ильназе Галявиеве.



Ольга Плешкова