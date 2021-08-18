В Татарстане власти хотели запретить СМИ писать о «казанском стрелке»

Власти Татарстана обратились в Роскомнадзор с просьбой запретить СМИ писать о «казанском стрелке» Ильназе Галявиеве. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата президента республики, глава департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

Власти недовольны «смакованием» трагедии в Казани, а также тем, что у стрелка появились подражатели.

«У меня ощущение, что смакование этой темы избыточно. С точки зрения распространения информации эту тему нужно закрывать. Чем больше какая-то тема жуется, тем больше она заходит в общество», — приводит слова Терентьева «Коммерсантъ».

При этом спикер выразил сожаление, что сейчас нет механизма наложить запрет на СМИ писать на данную тему.

На этой неделе в Театре Российской Армии представили спектакль по роману Достоевского — главным героем стал Ильназ Галявиев. Автор инсценировки и режиссер Александр Плотников, по его словам, нашел в образах Раскольникова и Галявиева «параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей». Общественность задумку не оценила. В комментариях к посту театра в Instagram люди возмущаются. Некоторые оценили постановку как оправдание терроризма.

Ольга Плешкова