Ак Барс Банк получил две награды Национальной премии в области маркетинга лояльности

Жюри Национальной премии в области маркетинга лояльности и CRM — Loyalty Awards Russia 2021 завершило голосование и назвало лучшие проекты-победители. Ак Барс Банк отмечен сразу в нескольких номинациях.

Лауреатами премии стали «Банковская карта OneTwoTrip с большим кешбэком» и программа лояльности «Лови CASHBACK» Ак Барс Банка. Продукты банка стали лучшими среди 174 проектов от 89 компаний-участников.

Согласно результатам голосования жюри, в номинации «Лучшая кобрендинговая карта (банк/туризм)» победила «Банковская карта OneTwoTrip с большим кешбэком», запущенная Ак Барс Банком совместно с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. За покупки по карте на счет пользователя возвращается до 11% от стоимости в виде трипкоинов — баллов программы лояльности OneTwoTrip (1 трипкоин равен 1 рублю). Их можно использовать для оплаты стоимости заказов тревел-продуктов.

Эксперты премии также отметили программу «Лови CASHBACK» от Ак Барс Банка и Cashbackforce, которая стала лучшей мобильной программой лояльности. «Лови CASHBACK» — это виртуальная карта Visa с мобильным приложением и денежным кешбэком до 30% от покупок у партнеров. Кешбэк начисляется через несколько дней после покупки, его можно потратить при совершении любых операций.

Напомним, премия Loyalty Awards учреждена в 2010 году для выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно в ней участвуют всемирно известные компании, представляющие свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, ОАЭ, Индии. В России Loyalty Awards проводится с 2014 года.