Игрок УНИКСа Валиев подал иск к «Химкам» на 45 миллионов рублей

Форвард сборной России и казанского УНИКСа Евгений Валиев намерен судиться с подмосковными «Химками» на сумму в 45 миллионов рублей.

Баскетболист обвиняет свой бывший клуб в том, что руководство команды умышленно создало условия, которые помогли расторгнуть контракт, а позже подделало подпись игрока в трудовом договоре.

Валиев был отстранен от соревнований из-за проблем с сердцем, выявленных у него в ходе углубленного медицинского осмотра (УМО) перед началом прошлого сезона. Позже игрок самостоятельно прошел медосмотр в частной клинике, который не подтвердил ранее назначенный диагноз.

Баскетболист вернулся в состав команды по ходу сезона и успел провести за «Химки» 15 матчей в Единой лиге ВТБ.

В клубе опровергли обвинения со стороны Валиева, отметив, что выполняли все условия контракта вплоть до выплаты причитающихся игроку бонусов.

Напомним, «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем. Сам Валиев летом перешел в УНИКС.