В Казани стартует предсезонный Кубок чемпионов по хоккею

Сегодня, 18 августа, в Казани стартует предсезонный турнир Кубок чемпионов по хоккею. В нем примут участие четыре обладателя Кубка Гагарина прежних лет.

Первыми на лед «Татнефть Арены» в 13.00 по мск выйдут магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Вечером в 19.00 встретятся казанский «Ак Барс» и петербургский СКА.

Турнир продлится до 22 августа и завершится матчами финала и за третье место.

Также сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет первая международная конференция о спортивном маркетинге «Форум чемпионов».