В Национальной библиотеке пройдет первая хоккейная конференция о спортивном маркетинге

В Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет международная хоккейная конференция о спортивном маркетинге с участием ведущих членов отрасли. Форум состоится в рамках предсезонного турнира команд КХЛ Кубок чемпионов.

В конференции примут участие представители КХЛ, ФК «Зенит», ХК «Авангард», ХК «Салават Юлаев», ХК «Адлер Мангейм», Sports.ru, TikTok, Fulwell 73 и Quberten. Также в качестве спикеров приглашены продюсер спортивных проектов английской кинокомпании Fulwell Ричард Томпсон (сериал Sunderland 'Til I Die) и гендиректор технологической компании Pico Group Асаф Нево.

На форуме обсудят кейсы по цифровизации клубов, применению практик по привлечению болельщиков, трансформации аудитории и повышению коммерческой привлекательности спорта.

Напомним, в Кубке чемпионов по хоккею сыграют обладатели Кубка Гагарина прошлых лет — казанский «Ак Барс», петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Все матчи состоятся на льду «Татнефть Арены» с 18 по 22 августа.

Это второй розыгрыш турнира. В первом из них первенствовал «Ак Барс».