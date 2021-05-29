Шарипзянов и Якупов привезли Кубок Гагарина в Нижнекамск, заехали на НКНХ и порадовали пацанов

Это уже второе пришествие главного трофея КХЛ в столицу татарстанской нефтехимии

Шесть лет спустя Кубок Гагарина снова оказался в Нижнекамске на целых два дня. Событие не рядовое — далеко не каждый крупный город удостаивался чести вживую увидеть главный трофей Континентальной лиги. А в Нижнекамск 26-килограммовая чаша приехала уже во второй раз. О том, как два «ястреба» с нижнекамским «образованием» Кубок Гагарина в столицу нефтехимии привезли — в репортаже «Реального времени».

В благодарность предприятию

Воспитанники нижнекамской хоккейной школы — Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов — вырвали главный трофей в финале у ЦСКА в конце апреля. Парни не просто вышли в большой спорт из стен нижнекамской ДЮСШ, но и в разное время защищали цвета «Нефтехимика».

А началось всё именно со спортшколы «Нефтехимик», которая появилась и развивается благодаря градообразующему предприятию — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Из стен ДЮСШ каждый год выходят талантливые ребята, которые, перейдя во взрослый хоккей, гремят не только на всю Россию, но и на весь мир! Играют они не только в КХЛ, но и в сильнейшей хоккейной лиге мира — НХЛ. Вспомним хотя бы Михаила Сергачева, выигравшего в прошлом году Кубок Стэнли вместе с «Тампой». Кубок в Нижнекамск привезти не удалось — помешала пандемия. Но факт остается фактом — в отличие от Казани, у Нижнекамска есть свой воспитанник, выигрывавший главный трофей Национальной хоккейной лиги!

Путешествие по Нижнекамску 28 мая кубок Гагарина начал именно с «Нижнекамскнефтехима». В 11 часов утра трофей с изображением Юрия Гагарина и наши герои появились в фойе заводоуправления. В непринуждённом формате Дамир и Наиль общались с работниками предприятия, раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими. Восхищение мастерством и целеустремлённостью Якупова и Шарипзянова выразили генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и заместитель генерального директора, коммерческий директор, председатель Совета директоров ХК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов.

Серебро за чемпионство

Следом наши чемпионы и кубок Гагарина отправились в «Нефтехим Арену». Задолго до приезда хоккеистов у ледового дворца начал собираться народ. Хоккей в Нижнекамске не просто любят — хоккеем в городе живут. И за успехи игроков переживают, в какой бы команде они не играли.

В конференц-зале была, казалось бы, привычная обстановка, но одна деталь делала в этот день это место особенным — Кубок Гагарина, стоявший в центре стола. После последнего его приезда в город корреспондент «Реального времени» уже и забыл, какой он монументальный и красивый. Попытался приподнять, оказалось не так уж и легко — всё-таки 26 килограммов!

В ожидании героев фееричной победы рассматриваем трофей. На одной из табличек с именами чемпионов нашёл нашего воспитанника — Петра Хохрякова. Он-то и привез в первый раз кубок в Нижнекамск. Было это в 2015 году. Чтобы немного разрядить обстановку, спрашиваю у присутствующих коллег: «Почему за первое место награждают серебром?». Посмеялись, развеялись — и тут в зал вошли и нынешние чемпионы — Наиль и Дамир. Пресс-конференция началась с аплодисментов в честь чемпионов.

СПРАВКА:

Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. Масса кубка составляет 26 кг 800 гр. Предположительно объём кубка составляет около 12 литров.

Сезон 2020-2021 гг. для Дамира Шарипзянова и Наиля Якупова финишировал в Балашихе, где в составе «Авангарда» хоккеисты и подняли чемпионский трофей над головами. Наиль Якупов так вспоминает последние минуты решающего матча:

«За 5 минут до конца уже не мог смотреть матч с трибун и пошёл в раздевалку, потому что трясло. Когда зашёл в раздевалку, наши уже пять на три играли. Эти две минуты были самыми долгими в моей жизни — когда ребята отстояли, когда Дамир на себя шайбу ловил… Последние 20 секунд штурма стояли за воротами, а потом уже на лёд побежали…»



Наиль по состоянию здоровья в серии игр на вылет не участвовал. Уже после конференции «Реальное время» задало ему вопрос, который волновал многих: «Как дела со здоровьем?». Было видно, что вопрос этот Наилю не особо приятен, но всё же он постарался на него ответить, не вдаваясь в подробности:

— Было небольшое внутреннее поражение. Не буду углубляться. Был достаточно серьёзный момент, при котором нельзя было заниматься физическими нагрузками, как бы я этого ни хотел. Не было меддопуска. Сейчас всё хорошо, идёт процесс восстановления. Моим поклонникам волноваться не о чем. Я скоро приступлю к нормальному тренировочному процессу, — сказал первый номер драфта НХЛ 2012 года.

Шарипзянов: «Зубы с финала оставил на льду — теперь у кого-то в коллекции»

Дамир Шарипзянов — главный герой того победного матча. После того финала наше издания не могло не сделать большое интервью с защитником, спасшим для «Авангарда» первый в истории Кубок Гагарина.

Защитник лихо отстоял в меньшинстве, приняв на себя град шайб. Крепко досталось нижнекамцу — на пресс-конференцию он пришёл на костылях, но тем не менее, в хорошем и бодром расположении духа и на вопросы отвечал, как всегда, дружелюбно. Свою чемпионскую сирену он вспомнил так:

— Первыми, кто меня поздравил, стали родители и супруга. Они были на всех матчах и после сирены вышли на лёд. Нам было уже не до слов. Мы просто обнимались, радовались! Столько много эмоций. Я был очень рад, что они во всём этом участвовали.



Как обычно, скромный Шарипзянов сказал, что до сих пор не до конца осознаёт своё чемпионство. Он не считает Кубок Гагарина своим пределом — в скором времени планирует восстановиться и вернуться к тренировочному процессу. На вопрос о том, будет ли Дамир вставлять оставленные на льду зубы, он ответил: «Пока нет, наверное. И так нормально! Зубы где-то там на арене остались лежать. Теперь у кого-то в коллекции».

Скромно на дальнем ряду сидела мама Дамира — Алсу Шарипзяноваа. Мы поговорили и с ней — всё-таки в решающую серию она всегда была со своим сыном — а значит, это и её победа в том числе.

— Мы никогда не думали, что добьёмся таких высот и привезём Кубок в Нижнекамск. Мы очень гордимся сыном! Самые сильные эмоции были на льду в Москве. За сына просто огромная гордость!

— Хоккеисты — люди без детства. Как вы его возвращаете Дамиру, когда он к вам приезжает?

— Он очень любит треугольники, манты и просит их приготовить. И в Северной Америке так же было.

Как я узнал от Дамира, пока мы спускались в фойе «Нефтехим Арены» для встречи с болельщиками, самыми правильными треугольниками он считает треугольники с говядиной.

Наиль Якупов: «Были предложения, но у меня было желание остаться в «Авангарде»

Парни улыбались и охотно отвечали на вопросы. Но всё же было видно — финальная серия вымотала их изрядно. «Реальному времени» удалось задать несколько вопросов Наилю Якупову тет-а-тет в коридоре.

— Твоя результативность в «Авангарде» повысилась. С чем это связано?

— «Авангард» хотел, чтобы я был в их команде. Нужно было время, чтобы привыкнуть к системе. Она очень правильная, очень щепетильная, очень доскональная. Но она мне очень подошла. Были одни и те же партнёры, мы привыкали друг к другу. «Авангард» — системная команда.

— Легко было перестроиться под новую команду и тренера?

— Было непросто, но реально. Я знал, что у меня получится, просто надо было время. Зная Боба (Хартли, — прим. ред.) ещё с НХЛ, зная его по игре в «Авангарде», что там настолько всё щепетильно, я не знал, чего ожидать.

— Новый контракт ты опять заключил с «Авангардом». Были ли ещё предложения?

— Были предложения, но дело было не в других клубах. У меня было желание остаться в «Авангарде» — мне всё нравится, мне всё подходит. В непростое для меня время команда помогала, когда надо было меня вылечить. Я остался, потому что мне здесь комфортно, и я не хочу ничего менять.

Вместо послесловия

Нижнекамск стал третьим по счёту городом, в который привезли Кубок Гагарина. Первым был Омск, вторым — Санкт-Петербург. В городе трофей пробудет два дня — сначала у Наиля Якупова, потом — у Дамира Шарипзянова.

Фамилия одного нижнекамского воспитанника хоккейной школы на Кубке Гагарина уже есть (Пётр Хохряков). В скором времени на гравированной пластине появятся ещё две. Так вот и появилась у корреспондента «Реального времени» ассоциация с тремя богатырями. В истории города, как и в истории российского хоккея, они останутся навсегда. А может, и легенды начнут складывать о парнях, как и о тех самых трёх богатырях.