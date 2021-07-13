Хоккеист Михаил Сергачев пообещал привезти в Нижнекамск Кубок Стэнли

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев пообещал привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Матч ТВ».

«Конечно, я планирую привезти (Кубок Стэнли, — прим. ред.) в Россию. Как дадут, я официально все скажу и выложу информацию. Пока не знаю, но думаю, это будет где-то в августе. Конечно же, я привезу Кубок Стэнли в родной Нижнекамск. Иного вопроса даже не должно возникать», — сказал он.

Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» дома в пятом матче финала Кубка Стэнли со счетом 1:0 и одержала победу в турнире. Счет в финальной серии — 4:1.



В мае шесть лет спустя Кубок Гагарина снова оказался в Нижнекамске на целых два дня. Событие не рядовое — далеко не каждый крупный город удостаивался чести вживую увидеть главный трофей Континентальной лиги. А в Нижнекамск 26-килограммовая чаша приехала уже во второй раз.



Алексей Нечаев