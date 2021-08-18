СМИ: летные испытания Ил-112В продолжатся, несмотря на авиакатастрофу

Программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на вчерашнюю авиакатастрофу в подмосковной Кубинке. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Сейчас второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Планируется, что последние поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года.

ЧП с Ил-112В произошло вчера. Воздушное судно разбилось во время тренировочного полета. Весь экипаж в составе трех человек погиб. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя с его последующим отказом.

