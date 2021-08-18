«Рубин» может отдать Ивана Игнатьева в аренду в «Урал»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может сменить клубную прописку, сообщает «РБ-Спорт».

Казанский клуб рассматривает варианты с арендой футболиста. На игрока претендует «Урал» из Екатеринбурга, с которым ведутся переговоры. Для перехода Игнатьеву необходимо согласиться на понижение зарплаты.

Шалимов уже работал с 22-летним выпускником академии «Краснодара». Игнатьев дебютировал за южан в РПЛ именно под его руководством.

После увольнения Шалимова из «Краснодара» через сезон нападающий перешел в «Рубин». Всего за казанский клуб Игнатьев провел 33 матча и записал в свой актив 3 гола. В текущем чемпионате страны форвард дважды появлялся на поле, но не отмечался результативными действиями.