В Татарстане в июле средний чек микрозайма вырос почти на 4%

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Татарстане в июле 2021 года средний чек микрозайма увеличился на 3,9%. Это один из самых высокий темпов роста среди 30 регионов-лидеров России по объемам данного вида розничного кредитования.

Средний размер микрозайма в Татарстане в прошлом месяце достиг 9 166 рублей, следует из подсчетов Национального бюро кредитных историй. В июле 2020 года эта сумма составляла 8 825 рублей.

Наибольший рост среднего чека микрозайма в июле 2021 года зафиксировали в Приморском крае (+4,2%, до 8,2 тыс. рублей) и в Архангельская область (+4,1%, до 7 991 рублей). Татарстан по этому показателю занял третье место. После него следуют Ставропольский край (+3,4%) и Иркутская область (+3,4%).

Самый большой средний чек микрозайма в России в июле 2021 года зарегистрировали в Москве — 10 659 рублей, Белгородской области и в Санкт-Петербурге — 9 672 рубля.

Напомним, по итогам мая 2021 средний чек микрозайма в Татарстане составил 8 536 рублей, что на 3,5% меньше, чем в апреле.

Татьяна Демина