В мае в Татарстане снизился средний размер микрозайма

В Татарстане по итогам мая 2021 года снизился средний размер микрозайма, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам месяца он составил 8 536 рублей, на 3,5% меньше, чем в апреле.

В целом по России средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 8,45 тыс. рублей. По стране по сравнению с предыдущим месяцем средний чек микрозайма практически не изменился — снижение составило всего 0,6%. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 7,7%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2021 года зафиксировали в Москве (10,41 тыс. руб.), Воронежской (9,40 тыс. руб.), Московской (9,36 тыс. руб.) и Ростовской (9,32 тыс. руб.) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,29 тыс. руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявляет, что после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. Средняя сумма займа зафиксировалась в диапазоне 8,4—8,5 тыс. рублей, говорить о долгосрочных тенденциях о ее снижении преждевременно, добавляет он.

Александр Артемьев