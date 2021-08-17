Ларионова о продлении льготной семейной ипотеки: «Это еще один действенный механизм поддержки семей с детьми»

Сегодня правительство России продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Теперь программа распространена и на семьи с одним ребенком, ранее она была доступна только родителям двоих и более детей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова подчеркнула, что программа льготной семейной ипотеки крайне востребована татарстанцами. «Считаю действительно необходимым и верным решение о продлении семейной льготной ипотеки до 2023 года. Безусловно, данная программа зарекомендовала себя в республике очень действенно», — заявила она.

На сегодняшний день в Татарстане программой воспользовались уже 1 079 семей, кредиты выданы почти на 3 млрд рублей, рассказала Ларионова. «Полагаю, что это еще один действенный механизм поддержки семей с детьми в нынешних непростых условиях, что считаю чрезвычайно актуальным и важным», — отметила депутат.

На сегодняшний день с 1 января 2018 года ставка 6% действует при покупке квартиры/дома с участком на первичном рынке у организации, строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке или приобретении земельного участка и строительства на нем индивидуального жилого дома по договору подряда юрлицом или ИП по договору участия в долевом строительстве или договору купли-продажи.

По этой программе можно рефинансировать уже имеющуюся ипотеку. Требования к объекту недвижимости сохраняются, но договор купли-продажи или долевого участия может быть оформлен раньше 2018 года.

Размер кредита, который можно получить под 6% годовых с господдержкой, зависит от региона, для Татарстана — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20% стоимости квартиры.