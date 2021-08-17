Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в среду
В среду, 18 августа, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром на территории республики местами ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с.
Отметим, что в Татарстане вновь установилась жара. По прогнозам синоптиков, максимальные дневные температуры 18 августа составят +30... +35° С, днем 19 августа воздух прогреется до +32... +37 градусов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым