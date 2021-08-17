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Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в среду

16:04, 17.08.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в среду
Фото: Максим Платонов (архив)

В среду, 18 августа, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром на территории республики местами ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с.

Отметим, что в Татарстане вновь установилась жара. По прогнозам синоптиков, максимальные дневные температуры 18 августа составят +30... +35° С, днем 19 августа воздух прогреется до +32... +37 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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