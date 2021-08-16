Синоптики: со среды в Татарстане ожидается жара

Фото: Максим Платонов

Сегодня днем погоду в республике формирует поле высокого атмосферного давления. Осадки не наблюдаются. Об этом говорится в обзоре погоды Гидрометцентра Татарстана.

По данным синоптиков, 17 августа в РТ ночью местами возможен небольшой дождь. Днем осадков не ожидается. Ночью температура понизится до 15..20˚, днем +28..+33°.

Фото: realnoevremya.ru

18 августа и 19 августа ожидается жара. Высокая вероятность кратковременных дождей существует в четверг. Максимальные температуры днем 18 августа составят +30..+35°, днем 19 августа воздух прогреется до +32..+37 градусов тепла.

В пятницу, 20 августа, и в субботу, 21 августа, Татарстан будет располагаться в теплом секторе циклона и под влиянием атмосферного фронта. Местами прогнозируется небольшой дождь. 20 августа ожидается до +32..+37° тепла, а 21 августа до +30..+35°, в восточных районах до +37°.

В понедельник, 16 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.



Алексей Нечаев