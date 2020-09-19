На «Кинотавре» побывала казанский режиссер Диана Сафарова

Фото: @dianasafarova

Режиссер из Казани Диана Сафарова побывала на прошедшем в Сочи российском кинофестивале «Кинотавр».

«Время несет свои коррективы. Отсутствие зрителя на «Кинотавре» в 2020 году как отражение реальности. Но тем не менее фестиваль получился особенно теплым, настоящим и честным. Картина «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова — абсолютный лидер побед», — описала Сафарова прошедшее мероприятие.

Напомним, что Гран-при фестиваля взял якутский фильм «Пугало».