Вкладчики финорганизации Phoenix Invest сообщили о проблемах с выводом средств

Вкладчики финансовой организации не могут вывести средства с площадки, такое сообщение появилось в telegram-канале организации.



Сообщается, что проблема носит временный характер. Невозможность вывода средств объяснили запуском обновленной системы автоматического вывода. «Каждому партнеру необходимо будет заново осуществить вывод. Все заявки будут обработаны до 12.08», — сказано в сообщении.

Вкладчики заявили, что вывести средства все еще не могут. Руководитель Phoenix Семен Свобода заявил, что причина этому — технические неполадки. Они, по его словам, связаны с закрытием некоторых программ и переходом «новичков» на плавающую процентную ставку с заниженной доходностью. Еще одна причина — увеличение потока клиентов за счет перехода вкладчиков из Frendex, Finiko и Antares.

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Вкладчики Finiko, признанного ЦБ финансовой пирамидой, обращаются в МВД с заявлениями в полицию. По оценкам экспертов, сумма ущерба превышает 80 млн рублей. Как стало известно «Реальному времени», для работы с заявлениями от вкладчиков Finiko в МВД Татарстана создали следственную группу. По данным на начало этой недели, в полицию поступило более 650 заявлений, на данный момент их число перевалило за 700.

Организация Frendex Europe OU (FrendeX), позиционирующая себя как «закрытый инвестиционный клуб», прекратила работу в России вслед за Finiko. О закрытии сообщили основатели Frendex, ссылаясь на решение Центрального банка, который включил Frendex Europe OU (FrendeX) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Вкладчики Frendex призывают друг друга писать в полицию заявления на основателей финансовой пирамиды. В МВД Татарстана поступили первые пять заявлений от вкладчиков финансовой организации Frendex.

Маргарита Головатенко