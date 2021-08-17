В России выявили 20 958 новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявили 20 958 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлено 6 642 559 заболевших. Выздоровели за сутки 18 407 человек, всего с начала пандемии переболели 5 918 324 человека.

За сутки зафиксировано 805 летальных исходов. Всего коронавирус унес жизни 172 110 россиян.

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Ольга Плешкова