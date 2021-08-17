В Казани в некоторых домах Советского района почти на сутки отключат воду

В Казани в некоторых домах Советского района почти на сутки отключат воду из-за строительства первого участка второй линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Воды не будет с 9.00 19 августа до 6:00 20 августа по следующим адресам: улица Чингиза Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, улица Ломжинская, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 24/1, улица Юлиуса Фучика, 90б, 90в, 92, 131, 131а, 131б, 131в, 131г.

Фото: kzn.ru

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

Завершающий этап опрессовки теплосетей начался в Набережных Челнах 10 августа и продлится до 24 августа. В этот период под отключение полностью попадают дома комплексов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25а, 26, 27, 28, 29, 30; почти все объекты 20-го комплекса; объекты 23-го комплекса и другие.

Алексей Нечаев