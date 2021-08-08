В Челнах ожидается последний этап опрессовки теплосетей

Завершающий этап опрессовки теплосетей начнется в Набережных Челнах 10 августа и продлится до 24 августа, сообщают «Челнинские известия».



В этот период под отключение полностью попадают дома комплексов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25а, 26, 27, 28, 29, 30; почти все объекты 20 комплекса; объекты 23 комплекса и другие.

Временно без воды останутся школа по адресу 49/16, интернат — 56/07, Политехнический колледж — 56/02, 04а и Педагогический колледж — 56/04, а еще мастерские — 56/05.

Пятый этап опрессовки теплосетей завершился 3 августа, он проходил с 21 июля.

Маргарита Головатенко