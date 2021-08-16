Президент Международной федерации смешанных единоборств оценил организацию чемпионата Европы по ММА в Казани

Фото: Максим Платонов

Открытый чемпионат и первенство Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Казани организованы на высоком уровне, считает президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун. По его словам, организаторы работали напряженно, чтобы сделать «этот праздник спорта» возможным.

— Казань, это большая история, и мы готовы стать частью этой истории, — сказал Браун, отметив, что находится в столице Татарстана — большая честь.

В турнире участвуют 252 спортсмена из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Поединки чемпионата Европы по ММА среди любителей стартовали сегодня в Казани в «Баскет-холле». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина