Смотреть online: в Казани стартовал чемпионат Европы по ММА среди любителей

17:56, 16.08.2021 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани в «Баскет-холле» стартовали поединки чемпионата Европы по ММА среди любителей. В чемпионате Европы примут участие 252 спортсмена из 15 стран. Первые дни чемпионата будут закрытыми для зрителей. Любители спорта смогут посмотреть бои онлайн на странице платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России "ВКонтакте".


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