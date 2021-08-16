В Татарстане зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19
В Татарстане выявили 49 новых случаев COVID-19. Из них 7 — завозные, 42 — контактные.Общее число заболевших достигло 24 735, сообщает оперштаб.
14 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому.
В Казани выявили 30 заболевших COVID-19, 10 — в Челнах, 4 — в Тукаевском районе, по одному — в Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Муслюмовском, Тукаевском районах.
Выздоровели 5 пациентов за сутки, всего — 21 799. От коронавируса за весь период скончались 650 татарстанцев.
Все последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».ОбществоМедицина Татарстан
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