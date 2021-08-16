В «Рубине» опровергли слухи об интересе к Артему Дзюбе
«Рубин» не интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Слухи о возможном переходе футболиста опроверг спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.
«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — сказал Яровинский.
Ранее сообщалось, что «Рубин» готов арендовать Артема Дзюбу из «Зенита» после конфликта футболиста с тренером петербургской команды Сергеем Семаком.
В нынешнем сезоне нападающий провел в составе питерцев 4 матча, в которых не отметился забитыми голами. В прошлом чемпионате России Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, 20 раз поразив ворота соперников.СпортФутбол
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