В «Рубине» опровергли слухи об интересе к Артему Дзюбе

«Рубин» не интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Слухи о возможном переходе футболиста опроверг спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — сказал Яровинский.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов арендовать Артема Дзюбу из «Зенита» после конфликта футболиста с тренером петербургской команды Сергеем Семаком.

В нынешнем сезоне нападающий провел в составе питерцев 4 матча, в которых не отметился забитыми голами. В прошлом чемпионате России Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, 20 раз поразив ворота соперников.