Источник: Артем Дзюба может перейти в «Рубин» на правах аренды

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, петербургский клуб ищет варианты трудоустройства форварда. Дзюбой недоволен главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Одним из возможных будущих клубов нападающего называется «Рубин», который готов арендовать футболиста.

В нынешнем сезоне Дзюба провел на поле всего четыре матча и не забил ни одного гола. В последнем из них он вышел лишь на замену по ходу встречи.

Фото: fc-zenit.ru

Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до конца лета 2022 года. Сообщается, что соглашение с клубом будет автоматически продлено, если футболист проведет более 70% игрового времени.

За «Зенит» Артем Дзюба играет с 2015 года и успел провести за команду 215 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 61 ассист.

Напомним, накануне «Рубин» впервые в сезоне потерял очки, сыграв на своем поле вничью с самарскими «Крыльями Советов».