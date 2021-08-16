В Москве СК задержал за взятку и.о. главы антикоррупционного отдела таможни

Следственный комитет РФ задержал по подозрению в получение взятки и.о. начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало.

«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: realnoevremya.ru

По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы систематически получать от предпринимателя взятки за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при таможенном оформлении.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Недавно фигурантом дела о посредничестве взятке в особо крупном размере стал казанский адвокат Марсель Бадрутдинов. Как сообщают источники «Реального времени», речь идет о сумме в 2 млн рублей. Бадрутдинова пригласили на допрос в Следком 10 августа, допросили в качестве подозреваемого и задержали.

Алексей Нечаев