Глава Минцифры РТ предупредил о росте стоимости вышек мобильной связи в Казани в 3-4 раза

Минцифры Татарстана вместе с властями Казани ведет разработку внешнего вида опор вышек мобильной связи, соответствующих архитектуре города. Их стоимость в таком случае вырастает в 3-4 раза, предупредил глава ведомства Айрат Хайруллин на VIII сессии Казгордумы.

Он призвал посмотреть, какие опоры нужно ставить в историческом районе города, какие на окраинах или в районе деловой застройки.

В январе Хайруллин сообщил, что в прошлом году Минцифры РТ совместно с операторами связи построило и модернизировало 1 094 базовых станции сотовой связи. Тогда он рассказал, что теперь вышки сотовой связи маскируют под деревья, чтобы не портить облик города.

