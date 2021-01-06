В Татарстане за 2020 год построили и модернизировали свыше 1 тысячи базовых станций сотовой связи

В Татарстане продолжается строительство и модернизация базовых станций сотовой связи. В прошлом году Минцифры РТ совместно с операторами связи построило и модернизировало 1 094 станции. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в своем Instagram.



В 2020 году операторы связи вдвое увеличили объем инвестиций, вкладываемых в развитие мобильной связи: с 2 млрд до 4 млрд рублей.

Он еще раз напомнил татарстанцам о том, что не стоит бояться установки антенн и вышек. Чем ближе к базовой станции находится абонент во время разговора, тем меньше излучение от его мобильного телефона, рассказал Хайруллин.

«Также отмечу, что в России действуют одни из наиболее строгих в мире санитарных норм по установке базовых станций и уровню электромагнитного поля — предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для базовых станций составляет 10 мкВт/см. В тоже время электромагнитное излучение от бытовых приборов, например, от микроволновой печи в несколько раз больше», — говорится в сообщении.

В этом году в Татарстане продолжится работа по подключению интернета в селах республики, ликвидации «белых пятен» на дорогах.



Кроме того, глава Минцифры РТ рассказал, что теперь вышки сотовой связи маскируют под деревья, чтобы не портить облик города.

В ноябре 2020 года Минцифры России утвердило перечень населенных пунктов, в которые будут проведены интернет и сотовая связь. В списке оказались 755 татарстанских сел и деревень из всех 43 районов республики.



Татьяна Леухина