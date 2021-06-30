«Татнефтехиминвест-холдинг» намерен отказаться от публичного статуса компании

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» планирует стать непубличной компанией. Вопрос отказа от публичного статуса обсуждался сегодня на совете директоров.

Устав «Татнефтехиминвест-холдинга» решено привести в соответствие с законодательством, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Как пояснил начальник юридического отдела организации Рамиль Хузин, из открытого акционерного общество (ОАО) она превратится в просто акционерное общество (АО).

Переход к непубличному статус будет решен на внеочередном общем собрании акционеров холдинга.

Сегодня обновленный совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» избрал главу совета директоров на 2021 год. Им стал президент РТ Рустам Минниханов, который руководит с момента образования холдинга, а также переизбран действующий гендиректор Рафинат Яруллин. За них были отданы 100% голосов.



Татьяна Демина