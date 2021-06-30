Рустам Минниханов вновь избран председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Фото: Максим Платонов (архив)

Обновленный совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» избрал сегодня главу совета директоров и генерального директора общества на 2021 год.

Как и ожидалось, им стал президент РТ Рустам Минниханов, который руководит с момента образования холдинга, а также действующий гендиректор Рафинат Яруллин. За них были отданы 100% голосов.

— Это очень опытный, очень достойный и очень нужный, — отметил Минниханов, представляя кандидатуру Рафината Яруллина.

Луиза Игнатьева