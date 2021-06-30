Рустам Минниханов вновь избран председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
Обновленный совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» избрал сегодня главу совета директоров и генерального директора общества на 2021 год.
Как и ожидалось, им стал президент РТ Рустам Минниханов, который руководит с момента образования холдинга, а также действующий гендиректор Рафинат Яруллин. За них были отданы 100% голосов.
— Это очень опытный, очень достойный и очень нужный, — отметил Минниханов, представляя кандидатуру Рафината Яруллина.
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