Метшин об Олимпиаде в Казани: «Это возможность нового качественного развития агломерации»

Хорошей новостью назвал мэр Казани Ильсур Метшин заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о желании подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года в Санкт-Петербурге и Казани.

— Это то, к чему мы давно шли. Понятно, что на сегодняшний день это пока на уровне обсуждений. Но любая дорога к вершине начинается с первого шага. Мы этот первый шаг сделали давно, когда заявились на участие в Универсиаде 2011 года и не смогли одержать победу. Но завоевали право провести Универсиаду-2013 и успешно ее провели. Каждое мероприятие, которое проходило после этого в Казани, при поддержке федерального правительства, руководства республики, — это все было в копилку нашего большого желания принять главное событие, — отметил градоначальник.

По его мнению, для проведения предстоящих всемирных игр в Казани есть вся необходимая инфраструктура. Недостающее, например велотрек, можно построить. Мэр подчеркнул: «Мы бы с большим желанием, используя наш опыт и международные связи, которые за эти более чем 10 лет зародились, за это взялись». Метшин отметил, что после каждого такого международного события происходят не только финансовые вливания в городскую инфраструктуру, но и появляются друзья и партнеры по всему миру.

— Это была бы возможность нового качественного развития Казани и Казанской агломерации, — отметил мэр.