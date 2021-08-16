Главное о коронавирусе на 16 августа: смерть после вакцины в Греции, снижение качества жизни
Учебный процесс в смешанном формате в КГМУ
- Казанский государственный медицинский университет планирует организовать учебный процесс в смешанном формате. Некоторые занятия в вузе будут проводить дистанционно (лекции), другая часть (семинары и практические занятия) — очно. Проректор КГМУ Артур Заляев сообщил, что Минздрав России как учредитель университета не направлял рекомендаций или указаний о переводе студентов, не сделавших прививку от коронавируса, на «дистант».
- Руководство Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) пока не решило, как будут заниматься в новом учебном году студенты, которые не сделали прививку от коронавируса. В вузе не исключают, что они будут учиться дистанционно. В университете сообщили, что требования сделать прививку от COVID-19 в обязательном порядке для студентов нет.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе не становится лучше. Он поручил правоохранительным и контролирующим органам уделить особое внимание соблюдению «антиковидных» мер в Челнах.
Новый материал для масок
- Новые мутации коронавируса могут появиться осенью. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она «подняла голову» и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев», — сказал он.
- Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела. Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни. При легком течении заболевания пациенты выздоравливают примерно через две недели, а при среднетяжелом и тяжелом — через три-шесть недель. Но при этом даже после того, как ПЦР-тест покажет отрицательный результат, симптоматика может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.
- Студенты, прибывшие на обучение в вузы Ханты-Мансийского автономного округа из других государств, будут помещаться на две недели на карантин. В это время они должны будут дважды пройти ПРЦ-тест, занятия для них будут проходить в дистанционном формате, сообщили в понедельник в департаменте образования и молодежной политики Югры.
- Вакцинация от коронавируса станет обязательной для работников определенных сфер на Чукотке с 17 августа. Речь идет о работниках здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг и других отраслей, в которых сотрудники часто контактируют с людьми.
- Власти Еврейской автономной области продлили действие масочного режима в регионе до 3 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Ранее действие масочного режима продлевалось до 15 августа.
- Власти Республики Калмыкия продлили режим ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее режим ограничений действовал до 15 августа.
- Четыре из пяти профессиональных групп, для которых Роспотребнадзор по Самарской области ввел обязательную вакцинацию, выполнили план, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Речь идет о педагогах, медиках, чиновниках и соцработниках.
- В Самарской области пресекли продажу поддельных справок об отрицательном тесте на коронавирус в Ставропольском районе Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.
- Российские специалисты создали материал для фильтров и масок, который сможет уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность. Его назвали «Ионит». Антисептический материал представляет собой нетканое полотно, рассказали разработчики из НПО «Здоровье Нации». При производстве материала к основе добавляется компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно, чтобы он был более прочным.
Смерь после вакцинации
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 207 207 710 человек, 4 362 268 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 678 865). На второй строчке — Индия (32 225 513), на третьей — Бразилия (20 364 099), на четвертой — Россия (6 511 431), данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 471 262).
Больше всего смертей зафиксировано в США (621 635). За ними следуют Бразилия (569 058), Индия (431 642), Мексика (248 380), Перу (197 393) и Россия (167 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний, зарегистрирован в Греции, в Салониках, сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос.«В моем отделении у нас есть первая смерть полностью вакцинированного пациента. У него не было основных заболеваний. Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч», — сказал он. Каправелос сказал, что защита, обеспечиваемая вакциной, важна и что конкретный случай смерти полностью вакцинированного человека является исключением.
- Министерство здравоохранения Израиля исключило с 16 августа Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещенных для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава государства.
- На Кубе ограничили производство медицинского кислорода из-за неполадок на заводе. Сейчас страна ищет пути решения этой проблемы.
- Нынешний уровень охвата жителей Швейцарии прививками от коронавируса — около 50% населения — не защитит страну от новой волны COVID-19. Следует расширить вакцинацию в первую очередь среди людей моложе 50 лет, поскольку доля вакцинированных в этой возрастной группе меньше, чем среди людей более старшего возраста, заявил министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения.
- Киевская мэрия сообщила, что вакцинация жителей столицы от коронавирусной инфекции будет приостановлена на два дня — 23 и 24 августа — в связи с празднованием годовщины независимости Украины. Об этом говорится в информации Киевской городской государственной администрации.
- Прорыв в системе подачи кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяемых для лечения больных коронавирусом, произошел на территории Центральной городской клинической больницы Донецка №1.
- Власти крупнейшего города Вьетнама Хошимина продлили на один месяц режим жестких социальных ограничений из-за сохраняющегося высокого уровня заболеваемости ковидом. Как сообщил председатель Народного комитета (мэр) Хошимина Нгуен Тхань Фонг, действие локдауна, изначально введенного 9 июля и уже продлевавшегося один раз, будет продлено до 15 сентября.
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