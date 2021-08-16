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В столице Татарстана может появиться беспилотное метро

11:10, 16.08.2021
В столице Татарстана может появиться беспилотное метро
Фото: t.me/kzn_official

В Казани может появиться первый в России беспилотный метрополитен. Об этом сообщили в telegram-канале мэрии города.

Отмечается, что подготовлено техническое задание по беспилотному управлению электропоездов и проработан проект. Также беспилотное метро может повысить безопасность перевозок, так как оно снижает риск человеческого фактора. В мэрии заявили, что проект требует финансирования.

Спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в июне заявил, что беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через 5—10 лет, современные технологии связи уязвимы к взломам и не позволяют этого сделать сейчас.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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