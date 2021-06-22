Эксперт рассказал, когда беспилотные автомобили будут массово ездить по дорогам

Фото: Максим Платонов (архив)

Спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости» заявил, что беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через 5—10 лет, современные технологии связи уязвимы к взломам и не позволяют этого сделать сейчас.

«Мы не сможем опираться на те меры защиты, которые сейчас у нас есть в интернете, в следующую волну технологической революции. То есть запустить беспилотники на российские дороги с нынешним уровнем киберзащиты и безопасности невозможно», — сказал он.

В России планируется активно развивать автомобильные дороги для беспилотного транспорта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. С 2025 года ГИБДД планирует начать использовать при сдаче экзамена на права автомобили с программно-техническим комплексом, аналогичные тем, какие устанавливаются в автомобилях-беспилотниках. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.



Алексей Нечаев