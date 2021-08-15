Хуснуллин проехался на гоночном автомобиле КАМАЗ

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин проехался на одном из спортивных грузовиков команды «КАМАЗ-мастер». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Также он побывал на заводе, где изготавливают КАМАЗы.

«Несмотря на выходной день, посетил сборочные цеха, где собирают кабины, коробки передач и ведущие мосты», — отметил он.

ПАО «КАМАЗ» в июле завершил свою работу по выпуску основных видов продукции. С начала года на предприятии выпустили более 25 тысяч автомобилей. Автомобильный завод за месяц изготовил 3 712 машкомплектов, а всего с начала года — 25 064 единицы. В прошлом году на КАМАЗе за 7 месяцев выпустили 20 131 автомобиль.

Алексей Нечаев